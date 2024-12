Wer fährt im kommenden Jahr den zweiten Red Bull in der Formel 1? Darüber sollen zu Beginn der kommenden Woche Gespräche geführt werden.

Abu Dhabi - Bereits einen Tag nach dem Saisonfinale entscheidet sich, ob Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im kommenden Jahr nun doch einen neuen Teamkollegen bekommt. „Am Montag sitzen die entscheidenden Personen zusammen. Wann das pressemäßig rausgeht, kann ich nicht sagen“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko dem TV-Sender Sky. Weiter ins Detail gehen wollte der Österreicher am Rande des Großen Preises von Abu Dhabi nicht: „Ich will diesen ganzen Gesprächen nicht vorgreifen.“

Offen ist, ob Red Bull nach einer enttäuschenden Saison am Mexikaner Sergio Pérez festhält. Der 34-Jährige hatte seinen Vertrag im Sommer überraschend um gleich zwei Jahre verlängert, zeigte fahrerisch aber teilweise große Schwächen und blieb klar hinter Weltmeister Verstappen zurück. Pérez betonte zuletzt immer wieder, dass er seinen Vertrag 2025 erfüllen werde.

Horner und Verstappen loben Pérez

„Er bleibt unser Fahrer, er steht unter Vertrag mit dem Team“, sagte Teamchef Christian Horner zwar am Freitag, bestätigte aber auch die Gespräche: „Wir werden uns zwangsläufig zusammensetzen und über die Zukunft sprechen, sobald wir dieses Rennen hinter uns haben.“ Pérez sei „sehr wichtiger Teil unseres Teams“ und habe „großartige Arbeit für uns geleistet“, sagte Horner.

Auch Verstappen hatte im Fahrerlager seinen Stallrivalen gelobt. Beide fahren seit 2021 Seite an Seite. „Er ist immer ein großartiger Teamplayer. Er war immer da, um das beste Ergebnis zu holen“, sagte der Niederländer: „Ich kann nichts Negatives über ihn sagen.“

Allerdings ist Pérez nur Achter in der WM-Wertung und hat 277 Punkte weniger geholt als Verstappen. Vor allem deswegen hatte Red Bull keine Chance in der Konstrukteurswertung und wird sogar nur Dritter. McLaren und Ferrari machen den Spitzenplatz im letzten Saisonlauf am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) unter sich aus.