Oslo - Eingewickelt in eine kroatische Flagge stand Domagoj Duvnjak abseits von seinen Teamkollegen und ließ die letzten Momente im Nationaltrikot völlig wort- und regungslos an sich vorbeiziehen. Seinen großen Gold-Traum konnte sich Kroatiens Nationalheld zwar nicht erfüllen, seine Teamkollegen feierten ihren Rekordnationalspieler trotzdem für eine Bilderbuchkarriere. Erst wirbelten sie den 36-jährigen Handballer nach der Finalniederlage gegen Dänemark durch die Luft, dann ließ Duvnjak seinen Emotionen in den Armen des dänischen Überfliegers Mathias Gidsel freien Lauf.

„Die Medaille glänzt ein bisschen golden“, sagte der Bundesligaprofi vom THW Kiel während seines Interview-Marathons nach dem Spiel in Oslo. Duvnjak war im Finale der Handball-WM nur zu Kurzeinsätzen gekommen, durfte aber das allerletzte Tor des Spiels zum 26:32 erzielen. „Dieser Moment wird das ganze Leben in meinem Kopf bleiben“, sagte der Welthandballer von 2013.

Gidsel: Ich will so werden wie er

Fast zwei Jahrzehnte trugt Duvnjak voller Stolz das rot-weiß karierte Trikot. Zu den größten Erfolgen gehört neben WM- und EM-Silber auch Olympia-Bronze. In dem kleinen Land an der Adriaküste genießt er Heldenstatus. „Das wird immer die Ära von Duvnjak sein. Jetzt müssen wir eine neue Ära starten. Das wird mein Job jetzt sein“, sagte Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson. Der Isländer hatte 2016 Deutschland zum Europameistertitel geführt.

Lob erhielt Duvnjak nicht nur von seinem Trainer und Mitspielern, sondern auch vom besten Handballer der Welt: Mathias Gidsel. „Ich will genauso werden wie er, wenn ich in seinem Alter bin. Er ist eine große Inspiration. Nicht nur für kroatische Spieler, sondern auch für dänische“, sagte der 25 Jahre alte Däne von den Füchsen Berlin, als er neben seinem Vorbild in der Interviewzone stand.