Minneapolis - Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-Weltmeisterschaft in den USA den Klassenerhalt geschafft. Zum dritten Mal in Serie gewann das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in der Relegation gegen Dänemark mit 8:4 (2:1, 2:2, 4:1) und wird auch bei der nächsten WM in der Top-Gruppe antreten. 2024 gegen Norwegen (5:4) und ein Jahr später gegen Kasachstan (4:3) konnten die Eishockey-Talente den drohenden Abstieg ebenfalls in der Relegation abwenden.

Von der Offensiv-Schwäche mit fünf Toren aus vier Vorrunden-Begegnungen war bei den DEB-Junioren gegen Dänemark nichts zu sehen. Nach Treffern von David Lewandowski (4. Minute) und Maxim Schäfer (8.), die jeweils in der kanadischen Junioren-Liga spielen, lag die Abstreiter-Mannschaft mit 2:0 vorn. Auf das 1:2 der Dänen hatte Deutschland ebenfalls die passende Antwort parat: Manuel Schams von den Kassel Huskies (23.) und Simon Seidl vom EV Landshut (25.) erhöhten auf 4:1.

Erst zittern, dann Erlösung

Innerhalb von knapp dreieinhalb Minuten konnte Dänemark im Mitteldrittel auf 3:4 verkürzen. Dustin Willhöft (46.) und erneut Schams (51.) sorgten wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung. Zwar trafen die Dänen zum 4:6 (52.), Lenny Boos von der Düsseldorfer EG entschied fast im Gegenzug mit dem Tor zum 7:4 (53.) das Match. Der Landshuter Tobias Schwarz war kurz vor Schluss für den 8:4-Endstand verantwortlich (59.)