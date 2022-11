DRX aus Südkorea gewinnt erstmals Titel der LoL Worlds

San Francisco - Das südkoreanische Team DRX hat seinen ersten Weltmeisterschaftstitel in League of Legends gewonnen. Gegen die Landsmänner von T1 um Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok entschied DRX das Finale der LoL Worlds in San Francisco mit 3:2.

Die Serie war über weite Teile ausgeglichen. T1 ging zweimal in Führung, DRX glich beide Male aus. In das entscheidende Spiel startete DRX besser, T1 gelang nach einem verlorenen Teamkampf jedoch der spektakuläre Diebstahl der Baron-Verstärkung, wodurch das Spiel wieder komplett offen war. DRX holte sich im späten Spiel den Elder-Drachen, T1 versuchte es daraufhin durch die Hintertür, aber scheiterte. Den Vorteil spielte DRX zum Sieg.

DRX war im Finale der klare Außenseiter. Die Mannschaft um Botlaner Kim „Deft“ Hyuk-kyu ging nur als viertbeste koreanische Mannschaft in die LoL-WM und musste sich durch die Play-Ins kämpfen. Nach einer Erstplatzierung in Gruppe C besiegte DRX in den Playoffs Edward Gaming aus China und Turnierfavorit Gen.G aus Südkorea.

T1 hatte einen dominanteren Lauf durch das Turnier. Das zweitbeste Team der LCK startete direkt in der Gruppenphase und erreichte in Gruppe A den ersten Platz. Auf dem Weg ins Finale eliminierte die Mannschaft die chinesischen Teams RNG und JDG.