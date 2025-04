Die Edmonton Oilers haben in der ersten Playoff-Runde der NHL gegen die Los Angeles Kings verkürzt. In einer torreichen Partie steuert Leon Draisaitl zwei Assists bei.

Edmonton - Die Edmonton Oilers haben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auf 1:2 verkürzt. In ihrem ersten Heimspiel der Best-of-Seven-Serie gewann das Team um Leon Draisaitl gegen die Los Angeles Kings mit 7:4.

Nach zwei Auswärtsniederlagen zum Auftakt stand Edmonton in Spiel drei bereits stark unter Druck – und lieferte zu Beginn. Ryan Nugent-Hopkins brachte die Oilers früh in Führung (3.), die Evan Bouchard auf Vorlage von Draisaitl in der 9. Minute ausbaute. Adrian Kempe stellte für die Kings noch vor Ende des ersten Drittels den Anschluss wieder her (18.).

Zwei Power-Play-Tore brachte die Gäste im zweiten Drittel (26., 36.) gar in Front. Und auch auf den Ausgleich der Oilers durch Connor Brown (38.) fanden die Kings nur neun Sekunden später die richtige Antwort zur 4:3-Führung.

Oilers erzielen vier Tore im dritten Drittel

Im dritten Drittel bewiesen die Gastgeber dann allerdings Nervenstärke. Mit einem Doppelschlag von Evander Kane und Bouchard binnen zehn Sekunden drehte Edmonton in der 54. Minute die Partie. Wie beim 2:0 legte dabei erneut Draisaitl den Treffer von Bouchard im Power Play auf. Connor McDavid (59.) und Connor Brown (60.) sorgten per Empty Net Goals in den Schlussminuten für die Entscheidung.

In der Nacht auf Montag (3.30 Uhr MESZ) haben die Oilers die Chance, die Serie im nächsten Heimspiel auszugleichen.