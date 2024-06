Sunrise - Kurz vor den Finalspielen des Stanley Cups blickt Leon Draisaitl auf eine harte und schmerzvolle Zeit mit den Edmonton Oilers zurück. „Es waren viele enttäuschende Jahre und viel Schmerz, den wir erlitten haben. Ausscheiden in den Playoffs, Verpassen der Playoffs, das war schon sehr viel was wir durchgemacht haben und jetzt hier zu stehen ist natürlich eine Erleichterung“, sagte der Eishockey-Star vor dem Auftakt der Serie gegen die Florida Panthers dem Sender Sky. In der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr MESZ/Sky) beginnt die Best-of-Seven-Serie in Sunrise, der Heimat der Panthers.

Erstmals in seiner Karriere hat es der 28-jährige Kölner mit seinem Team in die Finalspiele der National Hockey League geschafft. Die Vorfreude sei jedoch größer als die Nervosität, sagte er. „Ich freu mich natürlich, es war ein langer Weg. Es ist schwierig, überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen und daher bin ich extrem stolz auf diese Mannschaft, aber unser Ziel ist jetzt natürlich der Stanley Cup.“ Vier Siege fehlen Draisaitl zum Gewinn des Cups.

Auch über die Unterstützung in der Heimat ist Draisaitl froh. „Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich einschalten, sich die Spiele anschauen, auch wenn es zeitlich nicht gerade perfekt ist mitten in der Nacht“, sagte der Eishockey-Star. Seit 2006 warten die Oilers auf den sechsten Stanley Cup ihrer Geschichte.