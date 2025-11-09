Kevin Krawietz und Tim Pütz sind Titelverteidiger in Turin, aber keine Favoriten. Warum, das zeigt das Auftaktmatch des Davis-Cup-Duos beim Prestigeturnier. Die Gegner werden nicht unbedingt leichter.

Turin - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seine Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin mit einer Niederlage begonnen. Das deutsche Davis-Cup-Duo verlor zum Auftakt mit 6:10 im Match-Tiebreak gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien). Nach zwei Sätzen hatte es 4:6, 6:4 aus Sicht der Deutschen gestanden.

Auch die anderen Gegner in der Peter Fleming Gruppe haben es in sich: Die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool gelten als Topfavoriten, die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori genießen in der Inalpi Arena Heimvorteil.

Pütz hatte zuletzt mit einer Wadenverletzung zu kämpfen gehabt, wurde aber rechtzeitig fit. Seinen Start in Turin bezeichnete er deswegen als „echten Bonus“.

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz überraschend den Titel in Turin gewonnen. Es war das erste Mal in der Turniergeschichte, dass ein deutsches Duo beim Prestigeturnier triumphieren konnte.