Im vergangenen Winter stellte Johannes Thingnes Bö noch Siegrekorde auf. Nun verläuft der Start in die Biathlon-Saison holprig. Der Norweger hadert.

Östersund - Das neue Fluorwachs-Verbot im Wintersport verursacht für Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö ungeahnte Probleme.

„Früher konnte man ohne viel Kraft im Oberkörper auf den Skiern fliegen. Ich glaube, jetzt ist das nicht mehr der Fall“, sagte der fünfmalige Olympiasieger dem norwegischen Fernsehsender NRK und ergänzte: „Jetzt bin ich einfach zu schwach, also muss ich mehr Muskeln aufbauen.“

Am vergangenen Samstag hatte Bös Serie von 23 Podestplätzen in Einzelrennen nacheinander geendet. Der 30-Jährige hatte im Sprint im schwedischen Östersund überraschend nur Rang 18 belegt und lieferte dabei lediglich die viertbeste Laufzeit ab. In der Vergangenheit setzte der 17-malige Weltmeister regelmäßig die Bestzeiten und stellte die Konkurrenz vor meist unlösbare Probleme. „Ich bin ein bisschen schwächer als im letzten Jahr, muss ich zugeben“, sagte Bö.

Seit dem Beginn des Winters ist Fluorwachs beim Präparieren der Ski auch bei den Biathleten verboten. Die Techniker müssen ganz neu lernen, wie sie das beste Material hinbekommen. „Es ist eine Herausforderung und ich muss versuchen, wieder zurückzukommen“, sagte Bö. Der Gesamtweltcupsieger musste die ersten beiden Einzelsiege des Winters überraschend den Deutschen Roman Rees (Einzel) und Philipp Nawrath (Sprint) überlassen.