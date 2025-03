Mehr als 18 Jahre und 99 Turniersiege Unterschied: Das waren die Voraussetzungen im Finale beim ATP-Turnier in Miami. Doch Novak Djokovic brachte seine Erfahrung im Duell mit einem 19-Jährigen nichts.

Djokovic verliert in Miami und verpasst 100. Turniersieg

Streckte sich vergebens: Novak Djokovic verlor das Finale in Miami.

Miami - Novak Djokovic hat überraschend das Finale beim Tennis-Masters in Miami verloren und damit auch den 100. Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst. Der ehemalige Weltranglistenerste unterlag dem Tschechen Jakub Mensik 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Für den erst 19 Jahre alten Mensik war es der erste Turniersieg auf der ATP-Tour. Wegen Regens hatte das Match mit mehr als fünf Stunden Verspätung begonnen, die Spieler waren erst um 20:37 Uhr Ortszeit auf den Platz gekommen. Nach 2:03 Stunden verwandelte Mensik den Punkt zum Sieg gegen seinen 37 Jahre alten Kontrahenten.

„Du warst mein Idol, als ich jung war“, sagte Mensik bei der Siegerehrung in Richtung Djokovic. „Ich habe wegen dir angefangen, Tennis zu spielen.“ Mensik war noch keine zwei Jahre alt, als Djokovic 2007 zum ersten Mal das Turnier in Miami gewann.

Bislang haben nur zwei Spieler in der Geschichte der ATP-Tour mindestens 100 Turniere gewonnen: Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103). Djokovic hätte mit einem siebten Turniersieg in Miami zudem mit Andre Agassi gleichgezogen. In dem knappen Match behielt Mensik im Tiebreak aber jeweils die Nerven und bezwang den Rekord-Grand-Slam-Sieger.