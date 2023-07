Djokovic erreicht mühelos Achtelfinale in Wimbledon

London - Titelverteidiger Novak Djokovic hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon am späten Freitagabend mühelos das Achtelfinale erreicht. Der 36 Jahre alte Tennisstar aus Serbien setzte sich nach 2:07 Stunden Spielzeit in der 3. Runde 6:3, 6:1, 7:6 (7:5) gegen den Schweizer Stan Wawrinka durch.

Am Sonntag trifft Djokovic auf den Polen Hubert Hurkacz, die Nummer 17 der Welt. Falls er das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erneut gewinnt, würde Djokovic dort mit seinem achten Titelgewinn mit dem bisherigen Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen.