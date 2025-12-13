Gibt’s beim WM-Finale der Handballerinnen prominente Unterstützung auf der Tribüne? Merz und Steinmeier sind eingeladen – Trikots hätten die Spielerinnen schon parat.

Die deutschen Handballerinnen würden sich über einen Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz zum WM-Finale freuen.

Rotterdam - Die deutschen Handballerinnen hoffen im WM-Finale gegen Olympiasieger Norwegen auch auf die Live-Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Das wäre natürlich super. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Trikots, dass wir den Support auch 100 Prozent kriegen“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem bedeutendsten Spiel im deutschen Frauenhandball seit dem siegreichen WM-Finale 1993.

Schon nach dem Sensationserfolg im Halbfinale über Frankreich hatte sich Merz zu Wort gemeldet. „Jetzt heißt es: voller Einsatz für den letzten Schritt. Ganz Deutschland fiebert mit“, schrieb der CDU-Politiker. Auch Steinmeier gratulierte und wünschte „toi, toi, toi“ für das Duell am Sonntag (17.30 Uhr/ARD/Sportdeutschland.TV).

Gaugisch: Sport nicht nur ein „Nebeneffekt“

Gaugisch merkte an, dass Unterstützung „von oben“ sicherlich helfe. „Wenn auch dort gesehen wird, was geleistet wird, im Frauenhandball. Dass es sich lohnt, in solche Vorbilder zu investieren, was Strukturen angeht, was Unterstützung angeht“, befand der 51-Jährige.

Schließlich sei Sport mehr, als sich nur auszupowern. „Es verbindet. Es transportiert Werte, die immer weniger werden. Wo lernt man soziales Miteinander in einer Mannschaft? Teamgedanke? Das sind Dinge, die der Sport bereithält und deshalb ist es wichtig, dass Sport als Riesenchance gesehen wird und nicht als Nebeneffekt“, betonte Gaugisch.