Deutsches Eishockey-Team spielt bei WM 2026 in Zürich

NHL-Star Moritz Seider und Co. spielen im kommenden Jahr die WM-Vorrunde in Zürich

Zürich - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet die WM-Vorrunde im kommenden Jahr in Zürich. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis trifft vom 15. Mai 2026 an unter anderem auf Gastgeber Schweiz und Titelverteidiger USA. Das teilte der Weltverband IIHF am Mittwoch mit.

Weitere Vorrundengegner sind Finnland, Lettland, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien. In diesem Jahr hatte der Vize-Weltmeister von 2023 das Viertelfinale verpasst.

Wegen des olympischen Turniers im Februar 2026 fängt die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erst am 15. Mai an und dauert bis zum 31. Mai. Die andere Vorrundengruppe wird in Fribourg ausgetragen.

„Wir freuen uns auf Zürich mit der großartigen Arena und die vielen deutschen Fans, die uns sicherlich wie zuletzt in Dänemark wieder begleiten und lautstark unterstützen werden“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. In den vergangenen Jahren hatte Deutschland stets im unattraktiveren kleineren WM-Standort des jeweils austragenden Landes gespielt.