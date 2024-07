Paris - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei ihrer Olympia-Premiere direkt für eine große Überraschung gesorgt und Titelfavorit USA geschlagen. Auch der Rahmen des Auftakts des Wettbewerbs auf dem Place de la Concorde machte Lust auf mehr. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert zeigten eine starke Leistung und setzten sich gegen die hoch gehandelten Amerikanerinnen mit 17:13 durch. Nächster Vorrunden-Gegner in Paris ist am Mittwoch Australien.

Nervosität nach und nach abgelegt

„Ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht“, sagte Reichert nach dem historischen Erfolg. Es sei „unglaublich, auf dieser Bühne und vor so einer Kulisse zu spielen. Anfangs seien sie und ihre Kolleginnen etwas nervös gewesen, erklärte die 23-Jährige. Nach und nach hätten sie aber besser verteidigt und mit dem ersten eigenen Punkt sei „so ein bisschen der Knoten geplatzt“.

Zum zweiten Mal im olympischen Programm

Die abgewandelte Form des Streetballs gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld.

Fast genauso wichtig wie der Sport selbst ist bei dem Wettbewerb die Show drumherum. Ein DJ heizt dem Publikum ein, während der gesamten Partie läuft Musik, die Stimmung ist ausgelassen.

Anfangsphase gehört Amerikanerinnen

Das deutsche Team geriet schnell mit 0:5 in Rückstand, ehe nach gut drei Minuten der insgesamt zehnminütigen Nettospielzeit der erste eigene Punkt gelang. Die DBB-Auswahl drehte in der Folge auf - und die Partie. Die Amerikanerinnen waren auf einmal nicht mehr so treffsicher, die Überraschung nahm ihren Lauf.

Die besten zwei Mannschaften der Achtergruppe ziehen direkt ins Halbfinale ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln in einer Extra-Runde die beiden weiteren Halbfinalisten.