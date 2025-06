Das deutsche Team kommt in der Nationenliga ins Laufen. Die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde steigen.

Belgrad - Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga den dritten Sieg in Folge eingefahren. In Belgrad gewann das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gegen die serbischen Gastgeber glatt mit 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:17).

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes war es der vierte Erfolg im achten Spiel. Die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde stehen nicht schlecht, weil die Auswahl auch bei einigen knappen Niederlagen noch Punkte sammelte.

Gegen die Serben dominierte die DVV-Auswahl den ersten Satz und holte im zweiten einen Rückstand auf. Die Deutschen fanden die Lücken in der Abwehr des Gegners und nutzten auch Schwächen in der Annahme aus. Im dritten Durchgang schlichen sich dann zu viele Fehler ein, ehe das Team im vierten Satz wieder klar besser war.

WM-Vorbereitung mit jungen Spielern

In der aktuellen Nations League (VNL) verfolgt Trainer Winiarski eine klare Strategie: Er setzt verstärkt auf junge Spieler, um ihnen die Möglichkeit zu geben, wertvolle internationale Wettkampferfahrung zu sammeln. Währenddessen verzichtet der erfahrene Routinier Georg Grozer (40) auf die Teilnahme am Turnier, um sich nach der Club-Saison zu regenerieren.

Die VNL dient als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 12. September auf den Philippinen beginnt, wo die deutsche Mannschaft eine Medaille gewinnen will.

In der VNL treten die 18 besten Nationalteams der Männer und Frauen in jeweils zwölf Gruppenspielen an, die auf drei verschiedene Spielorte verteilt sind. Die acht erfolgreichsten Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Für die Männer geht es ab dem 16. Juli in Chiba (Japan) weiter.