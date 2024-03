Ocala - Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis-Turnier in Ocala die vorderen Ränge klar verpasst. Für die beste Platzierung des Quartetts, das in den USA im Großen Preis startete, sorgte Richard Vogel.

Der 26 Jahre alte Reiter aus Marburg verpasste im Sattel von United Touch mit drei Strafpunkten wegen Überschreitung der erlaubten Zeit das Stechen und kam auf den zehnten Platz. Den Sieg sicherte sich der Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei vor seinem Landsmann Steve Guerdat mit Iashin Sitte.

Höhepunkt des Turniers in Florida ist die Prüfung für Nationalmannschaften am Samstag, die zur League of Nations gehört. Die erste Etappe der neuen Serie hatte das deutsche Team Mitte Februar in Abu Dhabi gewonnen.