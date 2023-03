Oslo - Die deutschen Skispringer sind schwach in die Raw-Air-Serie in Norwegen gestartet. Bei der Qualifikation in Oslo schafften es zwar alle sieben Athleten ins Finale der besten 50, aber keiner unter die besten Zehn.

Bester Athlet im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war Karl Geiger, der als 13. schon ordentlich Punkte auf die Spitzengruppe verlor. Markus Eisenbichler (15.) und Andreas Wellinger (19.) liegen vor dem ersten Einzel an diesem Samstag (14.40 Uhr) noch weiter zurück.

Der Sieg in der Vorausscheidung ging an den Polen Dawid Kubacki vor Sloweniens Einzel-Weltmeister Timi Zajc und dem Österreicher Stefan Kraft. Die Raw-Air-Tour, bei der neun Tage am Stück gesprungen wird, ist das skandinavische Gegenstück zur Vierschanzentournee. Im Gegensatz zur Tournee werden die Punkte der Qualifikation mitgezählt.

Auch die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus starten an diesem Wochenende in Oslo in die Serie, an deren Ende sie erstmals im Weltcup auch auf der Skiflugschanze um Weltcup-Punkte springen.