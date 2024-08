Sophie Hinners reitet effektiv und belegt in einem speziellen Ranking Platz eins. Direkt dahinter folgt ein Reiter, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hat.

Deutsche Reiterin kassiert am häufigsten Preisgeld

Berlin - Sophie Hinners ist die derzeit effektivste Springreiterin der Welt. Die 26-Jährige aus Pfungstadt führt in einer speziellen Statistik, sie kassierte bei ihren internationalen Starts am häufigsten Preisgeld. In den vergangenen zwölf Monaten erreichte die deutsche Meisterin von 2021 nach Berechnungen des Pferdesport-Portals „hippomundo“ bei 51,5 Prozent ihrer Ritte vordere Platzierungen, bei denen es auch Prämien gab. Hinners kassierte dabei insgesamt 529.274 Euro.

Kurios: Nummer zwei dieses Rankings ist ausgerechnet ihr Freund Richard Vogel vor der Französin Marie Demonte. Der deutsche Olympia-Reiter aus Marburg kam auf eine Quote von 50,4 Prozent. Der 27-Jährige kassierte dabei mit insgesamt 1,732 Millionen Euro allerdings deutlich mehr Geld.

Die Erklärung: Vogel reitet häufiger bei Fünf-Sterne-Prüfungen mit hohem Preisgeld als seine Freundin und siegt auch häufiger als Hinners. Er ist seit mehr als einem Jahr der erfolgreichste deutsche Reiter und gewann unter anderem die hoch dotierten Großen Preise von Genf, Wellington und Monterrey.