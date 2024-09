Nils Politt und Co. holen in der Mixed-Staffel die Silbermedaille. Der Wettbewerb hat aber nur geringen sportlichen Wert.

Rad-EM in Limburg

Hasselt - Die deutsche Mixed-Staffel hat bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Belgien die Silbermedaille geholt. Nils Politt, Jannik Steimle, Max Walscheid, Lisa Klein, Franziska Koch und Mieke Kröger mussten sich auf dem 52,3 Kilometer langen Parcours von Heusden-Zolder nach Hasselt mit einem Rückstand von 17 Sekunden nur der italienischen Mannschaft geschlagen geben. Bronze ging an Belgien.

Der Wettbewerb hatte allerdings nur geringen sportlichen Wert. Insgesamt waren nur sechs Mannschaften am Start. Dazu hatten Teams wie Belgien eher Fahrer aus der zweiten Reihe nominiert. Im Mixed-Zeitfahren der Junioren hatte die deutsche Mannschaft ebenfalls den zweiten Platz belegt, zum siegreichen Team der Holländer fehlten 13 Sekunden.

Bereits zur Hälfte, als Politt und Co. an die drei Frauen übergaben, war der Rückstand auf Italien mit 49 Sekunden beachtlich. „Ich hatte ein bisschen mit den nassen Bedingungen zu kämpfen, vor allem am Anfang. Wir sind sehr gleichmäßig gefahren“, sagte Politt. Klein, Koch und Kröger starteten dann eine Aufholjagd, zu Gold reichte es aber nicht mehr.

Deutschland bereits mit vier Medaillen

Insgesamt hat Deutschland nach zwei Wettkampftagen vier Medaillen eingefahren. Am Dienstag hatte Antonia Niedermaier den zweiten Platz im U23-Zeitfahren belegt, dazu holte Paul Fietzke Bronze bei den Junioren.

Viele Stars verzichten auch mit Blick auf die in zwei Wochen anstehende WM auf eine Teilnahme. So sind Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien) oder Tour-Champion Tadej Pogacar (Slowenien) nicht am Start. Von Freitag bis Sonntag werden die Straßenrennen ausgetragen.