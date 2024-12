Ottawa - Die deutschen Eishockey-Junioren müssen nach vier Niederlagen in der Vorrunde bei der U20-WM in die Relegation. Gegen Lettland unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im kanadischen Ottawa gegen Lettland nach Verlängerung mit 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) und steht nach dem Aufstieg 2019 vor dem Gang in die Zweitklassigkeit. Am Donnerstag (17.00 Uhr/MEZ) kommt es zum Entscheidungsspiel gegen den Tabellenletzten der Gruppe B. Die Schweiz oder Kasachstan sind die möglichen Gegner.

Simon Seidl brachte das deutsche Team bereits nach 19 Sekunden in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Verteidiger Edwin Tropmann in Überzahl (29. Minute) auf 2:0. Lettland drehte mit drei Treffern in Serie das Match. David Lewandowski glich zwar zum 3:3 aus, doch nur bei einem Erfolg in der regulären Spielzeit hätte das Team von Trainer Tobias Abstreiter noch Viertelfinal-Chancen gehabt. Lettland gelang in der Verlängerung der nicht mehr relevante 4:3-Siegtreffer (64.)