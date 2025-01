Ottawa - Die deutschen Eishockey-Junioren haben das Relegationsspiel bei der Weltmeisterschaft in Kanada gewonnen und bleiben erstklassig. Das Team von Trainer Tobias Abstreiter bezwang in Ottawa im Entscheidungsmatch Kasachstan mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0). Bereits im vergangenen Jahr rettete sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Relegation vor dem Abstieg. Die nächste WM wird vom 26. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 in den US-Städten Minneapolis und Saint Paul ausgetragen.

Die Kasachen schockten die deutsche Mannschaft, die in der Vorrunde alle vier Partien verloren hatte, mit dem Führungstreffer nach fünf Minuten. Nur acht Sekunden später gelang Maxim Schäfer von den Eisbären Berlin der Ausgleich. Wieder schlug Kasachstan durch Nikita Sidnikow (18. Minute) und Artur Gross (23.) eiskalt zu.

Der Zwei-Tore Rückstand schien die DEB-Auswahl zu wecken. Schäfer mit seinem zweiten Treffer (24.) und Edwin Tropmann (25.) glichen innerhalb von 21 Sekunden jeweils in Überzahl zum 3:3 aus. Erneut mit einem Spieler mehr auf dem Eis sorgte Julius Sumpf, der in der kanadischen Juniorenliga für die Moncton Wildcats aktiv ist, für die Entscheidung (45.).