Senkrechtstarter Florian Lipowitz wird in Lille zum ersten Mal bei der Tour de France an den Start gehen. Es gibt ein klares Ziel des Teams.

Kufstein - Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Florian Lipowitz wird erwartungsgemäß sein Debüt bei der Tour de France geben. Sein Team Red Bull gab knapp eine Woche vor dem Start der 112. Ausgabe am 5. Juli in Lille den Kader bekannt.

Der 24-jährige Lipowitz, der jüngst bei der Dauphiné-Rundfahrt einen starken dritten Gesamtrang hinter den Stars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard bejubelt hatte, soll laut Mitteilung neben dem slowenischen Kapitän Primoz Roglic „weitere Grand Tour-Erfahrungen“ sammeln. Red Bull strebt mit Roglic das Podium beim weltweit größten Radrennen an.

Fulminanter Aufstieg in den letzten zwölf Monaten

Lipowitz fuhr bereits im vergangenen Jahr auf den siebten Gesamtrang bei der Vuelta. In diesem Jahr setzte er seinen fulminanten Aufstieg fort. Bei Paris-Nizza fuhr er außerdem auf den zweiten Gesamtrang und die Baskenland-Rundfahrt beendete er als Vierter.

„Mit Primoz haben wir den Luxus, einen der erfolgreichsten Grand Tour-Fahrer überhaupt im Team zu haben. Er ist fokussiert, motiviert und bestens vorbereitet. Wenn Primoz Roglic am Start steht, ist das Podium immer das Ziel“, sagte Sportchef Rolf Aldag. Der für Stürze bekannte Roglic bejubelte in seiner Karriere viermal den Gesamtsieg bei der Vuelta und einen Triumph beim Giro.

Neben dem Senkrechtstarter Lipowitz werden auch die Profis Laurence Pithie (Australien) und Mick van Dijke (Niederlande) ihr Tour-Debüt geben. Edel-Helfer Alexander Wlassow (Russland) steht Roglic in den Bergen zur Verfügung. Jordi Meeus (Belgien), Danny van Poppel (Niederlande) und Gianni Moscon (Italien) komplettieren das Aufgebot bei der dreiwöchigen Rundfahrt, die am 27. Juli in Paris endet.