Zell am See - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft langsam in Schwung. Im fünften Spiel gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zell am See gegen Österreich mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) und holte sich den zweiten Sieg. Bereits am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) kommt es in Rosenheim zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Nach den beiden Niederlagen gegen Tschechien sowie einem Sieg und einem klaren 0:4 gegen die Slowakei benötigte das durch Profis aus Mannheim und Ingolstadt verstärkte Team von Bundestrainer Harold Kreis ein Drittel, um zu Erfolgserlebnissen zu kommen. Fabio Wagner, der den ERC Ingolstadt verlassen wird, traf zur 1:0-Führung (28. Minute). Knapp eine Minute später erhöhte Mannheims Marc Michaelis in Überzahl auf 2:0 (29.).

Ohne NHL-Torhüter Grubauer

Kreis ließ im Tor Arno Tiefensee von den Adler Mannheim beginnen und verzichtete vorerst auf NHL-Keeper Philipp Grubauer (Seattle Kraken). Die weiteren beiden Nordamerika-Verstärkungen Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) werden erst in der kommenden Wochen zur Mannschaft stoßen.

Österreich konnte zwei Sekunden vor Ende des zweiten Durchgangs durch Paul Huber auf 1:2 verkürzen. Tiefensee, der zur neuen Saison zu den Dallas Stars in die NHL wechseln wird, war chancenlos. Auch beim späten 2:2 durch Clemens Unterweger hatte der Schlussmann keine Chance (56.). Die schnelle Antwort durch Ingolstadts Wojciech Stachowiak brachte doch noch den Sieg (58.).

WM-Generalprobe gegen die USA

Neben dem nächsten Spiel gegen Österreich in zwei Tagen erwartet das Kreis-Team die USA am 4. Mai in Düsseldorf zur WM-Generalprobe. Dann sind neben Seider und Reichel auch die Spieler der DEL-Finalisten Berlin und Köln dabei. Die Weltmeisterschaft im dänischen Herning beginnt für Deutschland am 10. Mai mit der Partie gegen Ungarn. Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Weltmeister Tschechien und Gastgeber Dänemark sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe B.