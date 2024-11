Der bekannteste deutsche Name ist beim größten deutschen Turnier schon in der ersten Runde ausgeschieden. Nach einer langen Saison war Dimitrij Ovtcharov in Frankfurt zu müde.

Überraschendes Aus: Dimitrij Ovtcharov verlor in Frankfurt schon in der ersten Runde.

Frankfurt/Main - Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main eine überraschende Niederlage kassiert. Der frühere Weltranglisten-Erste verlor in der ersten Runde in 0:3 Sätzen gegen den Engländer Liam Pitchford.

„Das war unterirdisch, mein schlechtestes Spiel in diesem Jahr“, sagte der 36-jährige Ovtcharov. „Ich bin aber auch wirklich extrem müde. Das waren sehr viele Turniere und sehr viele Spiele in diesem Jahr mit Olympia, WM und EM. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Energie auf den Platz zu bringen. Sehr schade, dass das passiert, wenn man zu Hause spielt. Das tut mir auch echt leid.“

Von acht deutschen Spielerinnen und Spielern in Frankfurt haben damit nur Benedikt Duda, Dang Qiu und Ricardo Walther das Achtelfinale erreicht.