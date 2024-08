Bei den Olympischen Spielen stehen 15 Entscheidungen an. Die deutschen Medaillenchancen sind eher gering. Aber Höhepunkte gibt es trotzdem.

Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Paris - Bei den Olympischen Spielen von Paris stehen am Dienstag aus deutscher Sicht besonders die Ballsport-Teams im Fokus. Für den Basketball-Weltmeister und die Handballerinnen geht es um den Einzug ins Halbfinale, die Fußballerinnen und Hockey-Männer wollen bereits ins Endspiel. Medaillenchancen sind abseits davon eher rar. Die deutschen Springreiter konnten in der Qualifikation für das Finale im Einzel-Wettbewerb nicht überzeugen.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

10:00: Im letzten Reit-Wettbewerb der Spezialisten vor dem Schloss von Versailles geht es um die Medaillen im Einzel der Springreiter. Verheißungsvoll verlief die Qualifikation aus Sicht des deutschen Teams jedoch noch nicht. Christian Kukuk und Philipp Weishaupt schafften es mit jeweils einem Abwurf ins Finale der besten 30, Richard Vogel scheiterte.

11:00: Nach der perfekten Vorrunde in Lille mit drei Siegen geht es für die deutschen Basketballer nun in Paris um Medaillen. Im Viertelfinale gegen Griechenland und Superstar Giannis Antetokounmpo ist die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert Favorit.

18:00: Die deutschen Fußballerinnen werden bei Olympia auf jeden Fall um eine Medaille spielen. Nach dem gewonnenen Elfmeterschießen gegen Kanada wollen sie nun ins Finale einziehen. Gegner in der Vorschlussrunde in Lyon sind die favorisierten USA, die schon viermal Olympia-Gold gewonnen und das deutsche Team in der Gruppenphase 4:1 geschlagen haben.

19:00: Das sechste Mal in Serie stehen die deutschen Hockey-Männer im olympischen Halbfinale. Letztmals reichte es 2012 in London zu Gold - nun soll es über den achtmaligen Olympiasieger Indien ins Finale gehen.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Die ARD überträgt von 9.05 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ ab 8.00 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.30 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Boxen/Amateure

23:06: Leichtgewicht, Frauen, Finale

Leichtathletik

19:55: Hammerwurf, Frauen, Finale

20:15: Weitsprung, Männer, Finale

20:50: 1500 m, Männer, Finale

21:10: 3000 m Hindernis, Frauen, Finale

21:40: 200 m, Frauen, Finale

Pferdesport/Springen

10:00: Einzel, Finale

Radsport/Bahn

20:09: Teamsprint, Männer, Finale

Ringen

19:55: - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

20:30: - 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

21:20: - 68 kg/Freistil, Frauen, Finale

Segeln

14:43: ILCA 6, Frauen, Medal Race

15:43: ILCA 7, Männer, Medal Race

Skateboard, Frauen

17:30: Park, Frauen, Finale

Wasserspringen

15:00: Turmspringen 10 m, Frauen, Finale