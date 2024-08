Die Pause nach dem Olympia-Triumph ist Novak Djokovic zum Auftakt der US Open nicht anzumerken. In der ersten Runde nimmt er Revanche für seine Brüder.

„Das Beste in der Welt“: Djokovic bei US Open locker weiter

Novak Djokovic gelingt ein lockerer Auftaktsieg bei den US Open.

New York - Titelfavorit Novak Djokovic hat seine Pflichtaufgabe zum Auftakt der US Open ohne Probleme gelöst. In seinem ersten Spiel seit dem Olympia-Triumph von Paris bezwang der 37 Jahre alte Serbe den Qualifikanten Radu Albot aus Moldau klar mit 6:2, 6:2, 6:4.

Djokovic strebt seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Titelgewinn an und könnte als erster männlicher Tennisprofi seit dem Schweizer Roger Federer 2008 seinen US-Open-Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Im Arthur-Ashe-Stadium von New York gewann er zum 78. Mal - öfter als jeder andere männliche Tennisspieler.

„Es ist das größte und lauteste Stadion, das wir in der Geschichte unseres Sports haben. Es ist eine elektrisierende Atmosphäre“, sagte Djokovic kurz nach Mitternacht. „Die Nightsessions sind das Beste in der Welt.“

Mögliches Halbfinale gegen Zverev

Erstmals in seiner Karriere traf Djokovic auf den 34 Jahre alten Albot und wurde zu keinem Zeitpunkt richtig gefordert. Er wolle Revanche für seine beiden jüngeren Brüder nehmen, die jeweils gegen den Moldauer verloren hätten, scherzte der viermalige US-Open-Sieger kurz vor der Partie. In Erinnerung an seinen Final-Sieg bei den Sommerspielen gegen den Spanier Carlos Alcaraz betrat er den Platz mit zwei goldenen Taschen.

Djokovic könnte im Halbfinale auf die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, treffen.