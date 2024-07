Luke Humphries dominiert weiter die Darts-Szene. Auch das World Matchplay gewinnt er erstmals. In der Weltrangliste scheint der Engländer für lange Zeit nicht mehr einholbar.

Blackpool - Darts-Weltmeister Luke Humphries hat das World Matchplay in Blackpool gewonnen und seine Titelsammlung damit um eine weitere bedeutende Trophäe erweitert. „Cool Hand Luke“, wie Humphries genannt wird, bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einer hochklassigen Partie mit 18:15 und holt sich damit neben der Phil-Taylor-Trophy auch ein Preisgeld von 200.000 Pfund (knapp 240.000 Euro).

Auf Team-WM folgt Matchplay

Humphries ist in den vergangenen zwölf Monaten der herausragende Spieler auf der Darts-Tour. Erst vor knapp einem Monat gewann er gemeinsam mit Michael Smith den Titel bei der Team-WM in Frankfurt.

Vor seinem WM-Titel im Londoner Alexandra Palace hatte er bereits die Major-Turniere World Grand Prix, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals. In der Weltrangliste ist Humphries bis zur WM quasi uneinholbar vorn. Van Gerwen verpasste seinen vierten Titel bei dem Wettbewerb in den bekannten Winter Gardens von Blackpool.

Am Nachmittag hatte die Engländerin Beau Greaves das World Matchplay der Frauen erreicht. Die 20-Jährige besiegte Landsfrau Fallon Sherrock im Finale mit 6:3 und sicherte sich damit auch ein WM-Ticket für den Alexandra Palace. Im Vorjahr hatte Greaves wegen einer Terminkollision freiwillig auf eine Teilnahme beim wichtigsten Turnier der Welt verzichtet.