Michael van Gerwen triumphierte auch in New York.

New York - Der langjährige Darts-Dominator Michael van Gerwen hat sich mit dem Titel im Madison Square Garden von New York einen Kindheitstraum erfüllt.

„Es war unser zweites Jahr im Madison Square Garden, und ich habe noch nie einen Titel an so einem ikonischen Ort gewonnen. Das ist ein weiteres großes Ziel, das ich auf meiner Liste abhaken kann“, sagte van Gerwen nach seinem Erfolg bei der World Series. Der ehemalige Weltmeister aus den Niederlanden hatte das Endspiel gegen den Kanadier Jeff Smith mit 8:0 für sich entschieden.

Nach pandemiebedingten Verschiebungen war es der zweite Auftritt der Darts-Stars in New York. Van Gerwen, Weltmeister und Vorjahressieger Michael Smith sowie Gerwyn Price spielten für Werbezwecke zuvor auch in den Straßen Manhattans.

Geschäftsführer Matthew Porter teilte mit, dass es 2024 eine Fortsetzung in der Metropole gibt. „Nordamerika ist ein großartiger Platz für Darts aktuell. Unsere Turniere werden helfen, den Sport dort noch wachsen zu lassen“, sagte Porter. Im nächsten Jahr soll am 7. und 8. Juni gespielt werden, Austragungsort wird erneut der Madison Square Garden sein.