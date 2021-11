Darts-Setzliste: Clemens vor schwerem Weg bei WM 

London - Der letztjährige Achtelfinalist Gabriel Clemens muss sich auf einen schweren Weg bei der Darts-WM in London einstellen. Dies geht aus dem Turnierbaum hervor, den der Weltverband PDC auf Grundlage der Weltrangliste veröffentlichte.

Der 38 Jahre alte Saarländer ist demzufolge an Position 25 gesetzt und könnte schon in Runde drei auf den starken walisischen Major-Champion Jonny Clayton treffen. In den möglicherweise folgenden Runden im Achtel- und Viertelfinale würden die Aufgaben mit dem ehemaligen WM-Finalisten Michael Smith aus England und Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales nicht leichter.

Die Top 32 sind bei der WM an festen Positionen gesetzt, dazu zählt auch Clemens. Von den vier großen Turnierfavoriten befinden sich Price und Clayton in der oberen Hälfte, die Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Michael van Gerwen (Niederlande) in der unteren Hälfte. Die weiteren deutschen Teilnehmer Martin Schindler, Fabian Schmutzler und Florian Hempel sind ungesetzt. Am heutigen Abend (20.00 Uhr) findet die Auslosung für das Turnier vom 15. Dezember bis 3. Januar statt.