Eigentlich verpasst Olympiasiegerin Victoria Carl das Podium in Oslo ganz knapp - doch dann profitiert sie von einer nachträglichen Bestrafung.

Podestplatz in Oslo

Oslo - Victoria Carl hat dank der Disqualifikation einer Rivalin doch noch einen Podestplatz beim Langlauf-Weltcup in Oslo geschafft. Die Teamsprint-Olympiasiegerin aus Peking kam über die 20 Kilometer in der klassischen Technik auf Platz drei und profitierte dabei vom gestrichenen Ergebnis der Schwedin Ebba Andersson, die eigentlich vor Carl gelandet war.

Zu stark für Carl waren die beiden Norwegerinnen Therese Johaug und Astrid Oeyre Slind, die mit deutlichem Vorsprung vor dem restlichen Feld lagen. Olympiasiegerin Johaug hatte bei ihrem Comeback nach Babypause auf WM-Gold spekuliert, musste die Titelkämpfe in Trondheim aber ohne den ersehnten Titel verlassen. Eine Woche später reichte es nun zu Platz eins.

„Im Rennen war es echt gut, ich konnte sehr gut pushen. Es war eine sehr geile Stimmung in Oslo. In Norwegen ist Langlauf einfach immer etwas Besonderes“, sagte Carl. Hinter der 29-Jährigen gelang in Katharina Hennig (Rang elf) einer weiteren Deutschen ein ordentliches Ergebnis.