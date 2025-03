Kvitfjell - Skirennfahrerin Emma Aicher hat zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Kvitfjell nicht an ihre starken Leistungen aus den Tagen zuvor anknüpfen können. Die 21-Jährige hatte beim Super-G in Norwegen von Anfang an Probleme, fuhr schließlich an einem Tor vorbei und schied aus.

Vorn lag nach 20 Starterinnen die im Gesamtweltcup führende Italienerin Federica Brignone. Für die 34-Jährige wäre es bereits der achte Saisonsieg.

Erster deutscher Abfahrts-Sieg seit fünf Jahren

Sie habe es diesmal „nicht so gut gemacht“, sagte Aicher in ihrer gewohnt abgeklärten Art dem ZDF. Sie wolle es „abhaken, daraus lernen und beim nächsten Mal wieder besser machen“, erklärte die große Zukunftshoffnung im deutschen Alpin-Team.

In den beiden Abfahrten hatte Aicher zuvor für reichlich Furore gesorgt. Am Freitag war sie auf Platz zwei und somit erstmals in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest gefahren, am Samstag dann sogar zum ersten Sieg. Es war der erste deutsche Abfahrts-Erfolg seit jenen der inzwischen zurückgetretenen Thomas Dreßen und Viktoria Rebensburg im Februar 2020.