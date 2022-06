Comeback in Wimbledon: Serena Williams mit Wildcard

London - Ein Jahr nach ihrem letzten Spiel kehrt Superstar Serena Williams in Wimbledon auf die Tennis-Tour zurück.

Die 23-fache Grand-Slam-Turnier-Siegerin erhält für den Rassen-Klassiker eine Wildcard, wie die Veranstalter bekanntgaben. Die 40 Jahre alte Amerikanerin hatte ihr bislang letztes Match vor einem Jahr im All England Club bestritten, als sie in der ersten Runde gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus verletzt aufgab.

Aufgrund ihrer langen Abwesenheit von der Profitour hatte es auch Spekulationen über einen möglicherweise bevorstehenden Rücktritt gegeben. Mit einem weiteren Grand-Slam-Titel würde Serena Williams den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.

Williams hat in Wimbledon bislang sieben Mal gewonnen. Das dritte Grand-Slam-Event der Saison beginnt am 27. Juni. In der Woche zuvor wird die langährige Nummer eins der Welt beim WTA-Turnier in Eastbourne im Doppel anteten, um sich für Wimbledon einzuspielen.