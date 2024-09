New York - Amerikas Tennisstar Coco Gauff hat nach etwas mehr als einem Jahr die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer Brad Gilbert beendet. Die US-Open-Siegerin von 2023 und der Coach gaben die Trennung in sozialen Medien bekannt. Gauff war als Titelverteidigerin Anfang September bei den US Open in New York bereits im Achtelfinale an ihrer Landsfrau Emma Navarro gescheitert.

„Danke @bgtennisnation! Wir hatten einen unglaublichen Lauf, und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute!“, schrieb die 20-Jährige auf X (ehemals Twitter). Nach ihrem Ausscheiden in der ersten Runde in Wimbledon 2023 startete Gauff mit Hilfe von Gilbert richtig durch und feierte bei den US Open 2023 ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Auch Gilbert bedankte sich via X bei Gauff für die 14 Monate gemeinsamer Arbeit. „Coco, mit nur 20 Jahren ist deine Zukunft unglaublich vielversprechend, und ich wünsche dir nichts als anhaltenden Erfolg“, schrieb der ehemalige Profi, der schon mit Tennis-Größen wie Andre Agassi, Andy Murray und Andy Roddick zusammengearbeitet hat. „Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Trainerkarriere.“

Gauff hatte bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris gemeinsam mit Basketball-Superstar LeBron James die Fahne der USA getragen. In der französischen Hauptstadt war die ehemalige Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste früh ausgeschieden und ohne Medaille geblieben.