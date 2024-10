Las Vegas - Die Kansas City Chiefs haben ihre Siegesserie in der NFL ausgebaut und sind als einziges Team auch nach sieben Partien ungeschlagen. In Las Vegas, wo die Chiefs im Februar den Super Bowl gewonnen hatten, holte die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes gegen die Raiders ein 27:20. Mahomes kam auf zwei Touchdown-Pässe, musste sich nach einem Fehler aber auf seine Verteidigung verlassen, die die Raiders aus drei Yards nicht bis in die Endzone ließ. Die Chiefs wollen als erstes Team der NFL-Geschichte den Super Bowl zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Zu den Teams mit sechs Siegen zählen unerwartet auch die Washington Commanders um den Deutschen Blocker Brandon Coleman - und das dank einer spektakulären Schlussszene, die schon jetzt zu den Momenten der Saison zählt. Beim Stand von 12:15 und auslaufender Uhr schleuderte Quarterback Jayden Daniels den Ball über 52 Yards bis in die Endzone zum siegbringenden Touchdown. „Das ist verrückt, du spürst einfach die Energie im Stadion“, sagte Daniels. Alle Punkte zuvor hatten die Commanders durch Field Goals erzielt. Durch den Sieg verteidigte die Mannschaft Rang eins in der NFC East vor den Philadelphia Eagles, die zuvor 37:17 gegen die Cincinnati Bengals gewonnen hatten.

Fünf Verfolger-Teams mit sechs Saisonsiegen

Ebenfalls sechs Siege haben zudem die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown, der beim 52:14 gegen die Tennessee Titans im fünften Spiel in Serie einen Touchdown erzielte, sowie die Buffalo Bills (31:10 gegen die Seattle Seahawks), die Houston Texans (23:20 gegen die Indianapolis Colts) und die Green Bay Packers (30:27 gegen die Jacksonville Jaguars).

Die Baltimore Ravens zählen nach der überraschenden 24:29-Niederlage gegen die Cleveland Browns nicht zu dieser Verfolgergruppe. Bei den Browns, die zuvor nur eines von sechs Spielen gewonnen hatten, überzeugte Jameis Winston als Quarterback im ersten Spiel nach der Verletzung von Deshaun Watson.