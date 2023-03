Überraschungssieg in der deutschen Valorant-Liga: CGN Esports hat sich im Finale um den Frühlingstitel gegen die favorisierten Unicorns of Love durchgesetzt.

Berlin (dpa) – - Clean Sweep zum Titelgewinn: CGN Esports hat die erste Saison des Jahres der DACH Evolution gewonnen. Im Endspiel der höchsten deutschsprachigen Valorant-Liga besiegte das Kölner Team Unicorns of Love mit 3:0.

„So schön war es noch nie“, erzählte ein grinsender Benjamin „BennY“ Domgörgen von CGN nach dem Sieg im Turnierstream. Zuvor gelang dem der Mannschaft eine echte Meisterleistung.

Valorant: CGN dominiert im Finale gegen Unicorns

Gegen das favorisierte UoL übernahm CGN sofort die Kontrolle. Nach Siegen auf den ersten beiden Maps (Lotus 13:9; Ascent 13:8), folgte eine regelrechte Machtdemonstration. Mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 13:5-Sieg sicherte sich CGN die dritte Map des im Best-of-Five-Modus ausgespielten Endspiels und damit den Titel.

Der Erfolg von CGN gleicht einer Cinderella-Story: Nur als viertbestes Team der regulären Saison hatten sich die Valorant-Profis für die Playoffs qualifiziert. Nachdem in der ersten Runde Mouz, das beste Team der Saison, besiegt wurde, folgte im Upper-Bracket-Finale eine herbe 0:2-Pleite gegen Unicorns of Love. Über die Lower Bracket, in der Angry Titans besiegt wurden, gelang der Finaleinzug, an dessen Ende die Revanche mit Unicorns stand.

DACH-Sieg als Chance für EMEA-Liga in Valorant

Für CGN Esports bedeutet der Erfolg nicht nur den ersten Valorant-Titel, sondern auch einen Schritt in Richtung EMEA Ascension, der kommenden Challengers-Liga unterhalb der Riot-Partnerliga. In dieser duellieren sich die besten Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika.