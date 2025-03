Die Rennen in Oslo wird Olympiasiegerin Victoria Carl in guter Erinnerung behalten. Zwei Rennen, zwei Podestplätze sind die starke Bilanz.

Rennen in Oslo

Oslo - Ski-Langläuferin Victoria Carl ist beim Weltcup in Oslo zum zweiten Mal auf das Podest gelaufen. Die Teamsprint-Olympiasiegerin von Peking wurde über die zehn Kilometer in der freien Technik Dritte. Die 29-Jährige musste sich nur der siegreichen Schwedin Moa Ilar und der Norwegerin Heidi Weng geschlagen geben. Auf die Spitze fehlten Carl, die am Samstag bereits Dritte über die 20 Kilometer klassisch geworden war, zehn Sekunden.

Carl ließ sogar die dreimalige Trondheim-Weltmeisterin Ebba Andersson (4.) und Norwegens Superstar Therese Johaug (5.) hinter sich. Katharina Hennig wurde 19., Helen Hoffmann 33. und Kim Hager 41.