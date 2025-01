Hamburg - Bundestrainer Alfred Gislason reist mit 17 Spielern zur Handball-Weltmeisterschaft. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) nach dem mühevollen 28:26-Testspielsieg in Hamburg gegen Brasilien am Abend mitteilte, werden Torhüter Joel Birlehm und Kreisläufer Tim Zechel nicht mit ins WM-Quartier im dänischen Silkeborg reisen.

Für die WM kann der 65 Jahre alte Gislason insgesamt 18 Spieler bis zum Morgen des ersten Spieltages melden. Durch die Nominierung von nur 17 Akteuren kann der Isländer während des Turniers im Bedarfsfall einen weiteren Spieler als sogenannten Late Entry holen. Pro Partie können 16 Spieler eingesetzt werden.

Die deutsche Mannschaft reist an diesem Montag nach einem Training und dem Mittagessen ins WM-Quartier. Auftaktgegner in Herning ist am 15. Januar (20.30 Uhr) Polen. Es folgen die Vorrundenspiele gegen die Schweiz am 17. Januar (20.30 Uhr) und Tschechien am 19. Januar (18.00 Uhr). Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde.