Los Angeles - Der Sohn von NBA-Superstar LeBron James spielt vorerst nicht mehr an der Seite seines Vaters für die Los Angeles Lakers. Bronny James wurde wie angekündigt zum Entwicklungsteam South Bay Lakers geschickt. Die zweite Mannschaft der Lakers startet in der G-League am Wochenende in die Saison. Der 20-Jährige hatte zum Saisonstart in der NBA gemeinsam mit seinem Vater Geschichte geschrieben, als er gemeinsam mit ihm auf dem Feld stand. Ein Vater-Sohn-Duo hatte es in der NBA zuvor nicht gegeben. Seither kam Bronny James in drei Spielen insgesamt 13 Minuten zum Einsatz und erzielte in dieser Zeit vier Punkte.