Bei der Finalrunde in Sevilla ist diesmal einiges anders als sonst. Auch die deutschen Tennisspielerinnen müssen sich auf ein paar Veränderungen einstellen.

Berlin - Das Format und der Zeitpunkt der diesjährigen Finalrunde im Billie Jean King Cup der Tennisspielerinnen haben sich geändert. Wie die International Tennis Federation (ITF) bekannt gab, findet die Endrunde mit deutscher Beteiligung diesmal vom 12. bis 20. November und damit eine Woche später als in den Vorjahren statt.

Zeitlich ist es damit direkt vor und mit minimaler Überschneidung zu den Finals im Davis-Cup der Tennis-Herren in Malaga (19. bis 24. November) angesetzt. Das Estadio de La Cartuja im spanischen Sevilla bleibt der Austragungsort des prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerbs.

Änderungen nahmen die Veranstalter auch beim Format vor. Statt einer Gruppenphase wird es von Beginn an einen K.o.-Wettbewerb mit acht Teams geben. Die vier Gewinner der vier Duelle ziehen ins Viertelfinale ein, wo sie auf die vier gesetzten Mannschaften treffen, die für die erste Runde ein Freilos erhalten. Die Anpassungen seien auch nach dem Feedback der Spielerinnen, Fans und Medien vorgenommen worden.

Das deutsche Team hatte sich dank eines 3:1-Sieges Mitte April in São Paulo gegen Gastgeber Brasilien für die Endrunde qualifiziert. Die Auslosungen für die Finals und Playoffs finden am 30. April in London statt.