Laura Siegemund führt die deutschen Tennis-Damen zum Sieg in der Qualifikationsrunde gegen Brasilien. Die 36-Jährige gewinnt auch ihr zweites Einzelmatch und sorgt für den entscheidenden Punkt.

São Paulo - Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finalrunde beim Billie Jean King Cup erreicht.

Laura Siegemund sorgte mit dem 6:1, 2:6, 6:3 im vierten Einzelmatch gegen Carolina Alves für den entscheidenden dritten Punkt für Deutschland im Duell mit Gastgeber Brasilien. Die Endrunde des traditionsreichen Nationen-Wettbewerbs findet im November in Sevilla statt. Brasilien muss in Playoffs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe spielen.

Im dritten Einzel hatte sich Anna-Lena Friedsam (30) der Topspielerin Beatriz Haddad Maia mit 7:5, 0:6, 1:6 geschlagen geben müssen, wodurch Brasilien im Duell auf Sand zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzte. Bereits am Freitag (Ortszeit) hatten Siegmund und Tatjana Maria die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds (DTB) mit 2:0 in Führung gebracht. Siegemund (36) hatte sich gegen Haddad Maia überraschend klar mit 6:4, 6:2 durchgesetzt, Maria (36) besiegte danach Laura Pigossi mit 2:6, 6:4, 6:4.

Die 36-Jährige Siegemund präsentierte sich in der hitzigen Atmosphäre der 10.000 Zuschauer fassenden Arena Ginásio Ibirapuera vor allem im dritten Satz sehr nervenstark. Nach 2:36 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball und löste großen Jubel im deutschen Team aus.

Friedsam war von Teamchef Rainer Schüttler nachträglich für das dritte Einzel anstelle von Maria nominiert worden. Sie ließ sich von einem 0:4-Rückstand im ersten Satz nicht verunsichern und kämpfte sich zurück. Doch ab dem zweiten Durchgang hatte die Weltranglisten-13. Haddad Maia alles im Griff.

Die Siege von Siegemund und Maria bestätigten auch Teamchef Schüttler, der auf einen Einzeleinsatz der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber verzichtet hatte. Die 36-Jährige war erst später nach Brasilien gereist und brauchte etwas mehr Zeit zur Anpassung an die Zeitumstellung und das Klima. Die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wird direkt nach der Rückkehr in Deutschland beim WTA-Turnier in Stuttgart starten.

Deutschland hatte bereits im Vorjahr durch einen Sieg gegen Brasilien die Finalrunde im Billie Jean King Cup erreicht. Im Ländervergleich gegen das südamerikanische Land steht es nun 6:0 für Deutschland.