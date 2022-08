Biathlon-Sommer-WM: Deutsche fast in Bestbesetzung

Berlin - Angeführt von Olympiasiegerin Denise Herrmann starten die deutschen Biathleten vom 25. bis 28. August bei den Sommer-Weltmeisterschaften in Ruhpolding.

In der Chiemgau Arena stehen die Disziplinen Super-Sprint, Sprint und Massenstart auf dem Programm. Neben Herrmann sind bei den Damen auch Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Janina Hettich-Walz, Franziska Hildebrand, Anna Weidel, Marion Wiesensarter und Juliane Frühwirt im Aufgebot. Dagegen fehlt Franziska Preuß, die in der Saisonvorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und mit Blick auf den Winter noch etwas Trainingsrückstand hat.

Bei den Männern führt Benedikt Doll das achtköpfige Team an, zu dem Johannes Kühn, Roman Rees, Philipp Nawrath, David Zobel, Lucas Fratzscher, Philipp Horn und Justus Strelow gehören.

In den vergangenen Jahren hatte die erste Garde des deutschen Teams die Sommer-Titelkämpfe ausgelassen, vor heimischem Publikum geht es nun aber nahezu in Bestbesetzung an den Start. „Ich freue mich sehr auf meine erste Sommerbiathlon-WM in Ruhpolding. Toll ist, dass so viele internationale Biathlonstars für die Wettkämpfe gemeldet sind“, sagte Herrmann.

Insgesamt haben 28 Nationen mit etwa 400 Athleten für die Rennen in der Chiemgau Arena gemeldet, darunter auch die Italienerin Dorothea Wierer und die Schweden Elvira Öberg und Sebastian Samuelsson. Bei den vergangenen Sommer-Titelkämpfen waren es nur etwa die Hälfte der Nationen gewesen.