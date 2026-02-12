Die deutschen Biathlon-Männer gehen zu viert auf Medaillenjagd. Im Sprint am Freitag wird das jedoch eine schwere Aufgabe.

Antholz - Nach dem Gewinn von Bronze mit der Mixed-Staffel bekommt Biathlet Justus Strelow bei den Olympischen Winterspielen in Italien seinen ersten Einsatz in einem Einzelrennen. Der 29 Jahre alte Sachse gehört zum vierköpfigen deutschen Aufgebot für den Sprint am Freitag (14.00 Uhr) in Antholz, im Einzel über 20 Kilometer war er am Dienstag nicht zum Einsatz gekommen.

Außerdem treten über zehn Kilometer der Einzel-Fünfte Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel an. Lucas Fratzscher, der im Einzel 23. wurde, muss pausieren. Auch Nawrath gewann zu Beginn mit dem Team bereits Mixed-Bronze.

Die bislang letzte deutsche Olympia-Medaille im Sprint der Männer hatte Arnd Peiffer mit Gold 2018 in Pyeongchang geholt. In diesem Jahr gehören die Deutschen allerdings nicht zu den Favoriten, diese sind eher der Franzose Eric Perrot, der Italiener Tommaso Giacomel oder Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn aus Norwegen.