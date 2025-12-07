Die deutschen Biathleten fahren ohne Erfolgserlebnis aus Schweden ab. In den Kampf gegen die Norweger, Schweden und Franzosen können sie nicht eingreifen.

Östersund - Die deutschen Biathleten haben den Saisonauftakt im schwedischen Östersund ohne Podestplatz beendet. In der abschließenden Verfolgung wurde Philipp Nawrath nach einer Strafrunde als 13. Bester im Team von Bundestrainer Tobias Reiter. Er hatte nach 12,5 Kilometern 1:10,9 Minuten Rückstand auf den siegreichen Quentin Fillon Maillet (2 Fehler). Damit holte sich Nawrath nach Philipp Horn als zweiter Deutscher die interne Olympia-Norm.

Während die DSV-Skijäger erstmals seit der Saison 2021/2022 beim Saisoneinstieg ohne Podestplatz blieben, verwies der Franzose Maillet den Schweden Sebastian Samuelsson (2/+ 6,7 Sekunden) und den Doppelsieger Johan-Olav Botn (2/+ 10,3 Sekunden) aus Norwegen auf die weiteren Plätze.

Horn musste sich nach vier Strafrunden mit Rang 20 begnügen, Justus Strelow schoss ebenfalls viermal daneben und kam als 23. ins Ziel. Danilo Riethmüller (3 Fehler) und Simon Kaiser (3) beendeten die Rennen auf den Positionen 31 und 36.