Die Orlando Magic werden in der nächsten Saison mit drei Deutschen an den Start gehen. Für Weltmeister Franz Wagner ist nach einer langfristigen Verlängerung Zahltag.

Orlando - Basketball-Weltmeister Franz Wagner soll sich wenige Tage nach seinem Bruder Moritz ebenfalls mit den Orlando Magic über einen neuen Vertrag geeinigt haben und wird damit endgültig zum Großverdiener. Nach übereinstimmenden Medienberichten von ESPN und „The Athletic“ soll der jüngere der beiden Wagner-Brüder über fünf Jahre bis 2030 verlängern und dafür eine Summe von mindestens 224 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro) erhalten.

Der Deal könnte dem 22-Jährigen im besten Fall bis zu 270 Millionen Dollar (etwa 249 Millionen Euro) einbringen. Wagner steigt damit zu einem der absoluten Topverdiener unter allen deutschen Sportlern auf und könnte mit einem einzigen Vertrag mehr Geld als der ehemalige NBA-Superstar Dirk Nowitzki verdienen, der in seiner Karriere 21 Jahre für die Dallas Mavericks spielte.

Am Samstag erstmals wieder für Deutschland

Die Wagner-Brüder erreichten mit den Magic in der Vorsaison die erste Playoff-Runde. In der kommenden Spielzeit wird auch Tristan da Silva als dritter Deutscher zum Team aus Florida stoßen. „Es wird extrem cool. Ich habe mich extrem gefreut für Tristan. Es ist eine gute Situation für ihn. Ich freue mich sehr, mit ihm in einem Team zu spielen. Er passt sehr gut bei uns rein“, sagte Franz Wagner.

Am Samstag (16.00 Uhr/Magentasport) läuft Wagner erstmals seit dem WM-Titel von Manila wieder für die deutsche Nationalmannschaft auf. Das Team trifft in Köln auf Olympia-Gastgeber Frankreich mit Supertalent Victor Wembanyama.