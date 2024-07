Paris - Die Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben ihr Auftaktspiel beim olympischen Turnier unter dem Eiffelturm gewonnen. Vor der imposanten Kulisse im Herzen von Paris setzte sich das deutsche Duo mit 21:14, 21:12 souverän gegen die Französinnen Clemence Vieira und Aline Chamereau durch. Trotz der Unterstützung durch das Publikum waren die Französinnen chancenlos gegen das deutsche Duo.

Müller und Tillmann, die WM-Dritten von 2022 gehören in Paris zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. Zuletzt hatte das in Hamburg trainierende Paar das Elite-Turnier der Beach Pro Series in Wien gewonnen. Weitere Gegnerinnen in der Gruppe sind die amerikanischen Weltmeisterinnen Kelly Cheng/Sara Hughes und die Tschechinnen Barbora Hermannová/Marie-Sára Štochlova.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig aus Hamburg und ihre Partnerin Louisa Lippmann starten am Montagabend gegen die Französinnen Alexia Richard/Lézana Placette in das Olympia-Turnier. Bei den Männern trifft das einzige deutsche Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler am Dienstag auf die Franzosen Julien Lyneel/Rémi Bassereau. Jeweils 24 Paare bei den Männern und Frauen spielen bis 10. August unter dem Eiffelturm um den Olympiasieg.