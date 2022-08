Beach-Volleyball: Borger/Sude bei Turnier in Hamburg Dritte

Hamburg - Das Beach-Volleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat beim Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg Platz drei belegt.

Die Stuttgarterinnen setzten sich im Tennis-Stadion am Rothenbaum im kleinen Finale gegen Barbara/Carol mit 10:21, 23:21, 15:11 durch und kassierten 14.000 Dollar Preisgeld. Schon in der Gruppenphase hatten Borger/Sude die Brasilianerinnen in drei Sätzen bezwungen. Für die beiden Deutschen war das Turnier eine erfolgreiche Generalprobe für die EM, die am Montag in München im Rahmen der European Championships beginnt.

Im Endspiel der mit 300.000 Dollar dotierten Veranstaltung in Hamburg setzten sich Kelly Cheng und Betsi Flint durch. Die Amerikanerinnen gewannen ein wenig überraschend gegen die Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli aus der Schweiz mit 21:19, 21:18. Für Cheng und Flint war es erst der dritte gemeinsame Einsatz bei einem internationalen Turnier.