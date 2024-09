Leipzig - Die Radsport-Talente Antonia Niedermaier und Ricarda Bauernfeind bleiben beim deutschen Toursieger-Team Canyon-Sram. Die beiden hoch veranlagten Fahrerinnen verlängerten ihre Verträge bis Ende 2025. Das Duo hatte seine Profi-Karriere bei dem Team zusammen 2022 begonnen. Die in Leipzig ansässige Mannschaft hatte Mitte August mit der Polin Katarzyna Niewiadoma überraschend die Tour de France gewonnen.

Die 21 Jahre alte Niedermaier gewann am Mittwoch EM-Silber im U23-Zeitfahren und war in diesem Jahr Gesamt-Sechste der Italien-Rundfahrt. Ende des Monats ist sie bei der Straßenrad-WM in Zürich im Einsatz.

Die Saison der drei Jahre älteren Bauernfeind wurde nach dem sechsten Gesamtrang bei der Spanien-Rundfahrt Anfang Mai von Knieproblemen bestimmt, die sie zu einer langen Pause zwangen. In diesem Jahr wird sie keine Rennen mehr bestreiten.