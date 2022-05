Basketball-Star Morant droht Saison-Aus wegen Verletzung

Memphis - Die Memphis Grizzlies müssen in den NBA-Playoffs vorerst weiter auf ihren Topstar Ja Morant verzichten.

Dem 22 Jahre alten Aufbauspieler droht wegen einer Knochenprellung im rechten Knie sogar der Ausfall für die komplette K.o.-Runde, wie das Team mitteilte. Eine Rückkehr in den Playoffs sei fraglich.

Die Verletzung zog Morant sich im dritten Spiel gegen die Golden State Warriors zu, als sein Gegenspieler Jordan Poole nach seinem Knie gegriffen hatte. Somit muss das Team, das 1:3 in der Serie zurückliegt, über sich hinaus wachsen, um das Aus am Mittwoch in der heimischen Halle abzuwenden.