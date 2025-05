München/Neu-Ulm - Die Basketballer des FC Bayern München haben einen Start nach Maß in die Bundesliga-Playoffs hingelegt. Das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert bezwang Pokalsieger Syntainics MBC deutlich mit 78:60 (41:27) und ging durch den Erfolg am Abend mit 1:0 in der Serie im Modus Best-of-five in Führung.

Die Münchner profitierten im neuen SAP Garden, wo der Meister alle Playoff-Heimspiele austragen wollen, von einer geschlossenen Teamleistung. Shabazz Napier war mit zwölf Punkten der beste Werfer der Gastgeber. Bayern gilt als eindeutiger Titelfavorit und verfügt über den stärksten und teuersten Kader der Bundesliga.

Hektische Partie bei Ulm gegen Alba

Der langjährige Rivale Alba Berlin hat derweil im Viertelfinale einen Dämpfer hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem erfolgreichen Einzug in die Playoffs verloren die Hauptstädter Spiel eins ihrer Serie mit 83:94 (40:45) gegen Ratiopharm Ulm. Die Ulmer haben die reguläre Spielzeit zwar als Zweiter beendet - die Serie der beiden Clubs gilt dennoch als offen.

Noa Essengue (21 Punkte) für Ulm und Malte Delow (16) aufseiten der Albatrosse waren die erfolgreichsten Werfer. Die Partie war hektisch, immer wieder kam es zu Diskussionen und Unterbrechungen. Den Höhepunkt gab es nach knapp 13 Minuten: Weil offenbar ein falscher Ulmer Spieler zwei Freiwürfe verwandelte, wurden diese anschließend wieder aberkannt.

Zum Start in die Playoffs hatten die Niners Chemnitz eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Sachsen verloren mit 90:93 (44:46) gegen die MLP Academics Heidelberg. Am Sonntag (16.30 Uhr) beginnen die Basketball Löwen Braunschweig und die Würzburg Baskets ihre Viertelfinal-Serie.