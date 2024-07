Paris - Obwohl die deutschen Basketballer am Samstag in das olympische Turnier starten, will Verbandsboss Ingo Weiss den Spielern die Teilnahme an der Eröffnungsfeier am Abend zuvor erlauben. Erst recht seitdem feststeht, dass Kapitän Dennis Schröder bei der Zeremonie am Freitag (19.30 Uhr) in Paris die deutsche Fahne tragen wird. „Wir freuen uns alle darüber, das ist eine absolut geile Story. Und die Mannschaft soll ihn unterstützen und dabei sein“, sagte Weiss im Interview bei „ran.de“.

Das deutsche Team trifft am Samstag in Lille in seinem ersten Gruppenspiel um 13.30 Uhr auf Japan. Wenn die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert bei der Eröffnung in Paris dabei ist, käme sie erst spät in der Nacht wieder in Lille an. Eine optimale Vorbereitung auf die Auftaktpartie wäre das nicht.

Doch Weiss will den Spielern die Teilnahme nicht verbieten. „Ich glaube sogar, dass die Extramotivation freisetzen kann, um gegen Japan zu gewinnen“, sagte Weiss. Er sei „der festen Überzeugung, wir gewinnen und ich bin überzeugt, dieses einmalige Erlebnis sollte man den Jungs nicht nur gönnen, sondern man sollte sie dabei auch unterstützen.“