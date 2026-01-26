Skiflug-WM heißt immer Spektakel. Auch die Springerinnen wollen dabei sein. Zwei deutsche Flieger sind zuversichtlich.

Oberstdorf - Die deutschen Skispringer hoffen, dass es bald auch eine Skiflug-WM für Frauen gibt. „Grundlegend können sie direkt loslegen. Einige von ihnen können schon ziemlich cool fliegen“, sagte Philipp Raimund bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf.

Auch Karl Geiger äußerte sich zuversichtlich. „Ich glaube, sie werden bald dabei sein. Das wird schon werden“, sagte der Flug-Weltmeister von 2020. „Sie sind ja schon auf Skiflugschanzen unterwegs und haben bewiesen, dass sie das können.“ Geiger sagte zudem: „Man muss den Zeitplan koordinieren, damit beide Sparten auf das Sportliche schauen können. Es darf nicht zusammengeschustert werden. Sie sind reif.“

Nächste Skiflug-WM 2028

Skifliegen ist bei den Springerinnen erst seit zwei Jahren in den Weltcup integriert. Die nächste Skiflug-WM findet 2028 im slowenischen Planica statt. Ob die Athletinnen dort dann dabei sind, steht noch nicht fest.

Anders als ursprünglich geplant, werden Skispringerinnen und Skispringer auch in der kommenden Saison noch nicht alle Weltcups am selben Ort austragen. 2026 soll es aber die erste Vierschanzentournee für Frauen geben.